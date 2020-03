Coronavirus: Menschen könnten schon jahrelang Träger sein

Ist das jetzige Coronavirus - auch unter den Bezeichnungen COVID-19 und SARS-CoV-2 bekannt - in einem Labor in China entstanden, wie in manchen Kreisen spekuliert wird? Nein, sagen Forscher, welche die Genom-Sequenz mit anderen bekannten Coronaviren verglichen. "Wir können mit großer Bestimmtheit sagen, dass SARS-CoV-2 auf natürlichem Weg entstanden ist", erklärt Immunologe Kristian Andersen. Die mit Kollegen erarbeiteten Forschungsergebnisse wurden vor kurzem im Fachmagazin Nature publiziert.

Coronavirus im Menschen mutiert

Dass COVID-19 aller Voraussicht nach von Tieren übertragen wurde, wird schon länger vermutet. Der Theorie zufolge entwickelte das Virus seine Eigenschaften in einem Überträgertier und sprang dann auf den Menschen über. Einiges deutet darauf hin, dass Fledermäuse die Überträger gewesen sein könnten, da in diesen ein Coronavirus festgestellt wurde, das COVID-19 sehr ähnlich ist. In diesem Fall wäre der Ausbruch der Pandemie vermutlich sehr schnell nach der Übertragung erfolgt, da das Virus bereits alle die Fähigkeiten hatte, um sich zwischen Menschen schnell zu übertragen.

Die Forscher zeigen in der Studie aber auch eine zweite spannende Option auf. So könnte eine harmlose Version des Virus vom Tier an den Menschen übertragen worden sein. So wird im Zusammenhang des Coronavirus immer wieder auch das Schuppentier genannt, weil in diesem Coronaviren nachgewiesen wurden, die teilweise Eigenschaften von COVID-19 aufweisen. Der Theorie zufolge könnte das Virus sich erst im Menschen zu dem weiterentwickelt haben, was die jetzige Pandemie auslöste.