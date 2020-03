MNS, FFP oder selbstgemacht: Was welche Maske bringt

Selbstgemachter Mundschutz

Viele Menschen dürften jetzt zu selbstgenähtem Schutz greifen. Auf Plattformen wie Twitter, Instagram und YouTube findet man viele Angebote und Vorlagen, um sie selbst zu basteln. Diese Masken haben natürlich weder ein medizinisches Zertifikat noch eine Form von Filter, die den Träger vor Viren schützen. In Europa werden Produkte mit einem CE-Zertifikat für ihren jeweiligen Fachbereich zugelassen.

Allerdings geht es bei den nun beschlossenen Corona-Maßnahmen darum, das Gegenüber zu schützen, nicht sich selbst. Das betonte Anschober bei der Pressekonferenz nochmals. So könne kurzzeitig auch ein Schal dabei helfen, dass das Virus nicht weiterverbreitet würde.

Möchte man eine Maske selbst herstellen, kommt es laut Andrea Grisold, Infektiologin am Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin der Meduni Graz, auf den richtigen Stoff an: "Er sollte bei 60 bis 90 Grad mit einem Vollwaschmittel waschbar sein und 3 Lagen haben", sagt sie im Gespräch mit der futurezone. Wie der medizinische MNS, sollte er gewechselt werden, sobald er durchfeuchtet ist. Das tritt nach etwa 2 bis 4 Stunden ein. Zudem solle man darauf achten, dass der Schutz nicht zu locker sitzt. So kann er an der Nase mit einem biegsamen Draht verstärkt werden, damit er dort enger anliegt.