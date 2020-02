Coronavirus: Diese Gadgets helfen überhaupt nichts

Mythen bekämpfen

Die WHO musste aufgrund der zahlreichen Fehlinformationen, die nach Ausbruch des Coronavirus auftraten, eine eigene Website mit Grafiken veröffentlichen, die mit den Gerüchten aufräumt. Neben durchaus sinnvollen Informationen über die Infektionswege, finden sich dort auch Hinweise, dass Knoblauch kein Heilmittel ist und man sich nicht am ganzen Körper mit Alkohol einreiben soll.

Derzeit sind in Österreich 5 Fälle von Coronavirus erkrankten bekannt, 2 in Tirol, 3 weitere in Wien. Auf der Website des Sozialministeriums wird täglich um 10 Uhr über die aktuelle Lage informiert. Auf der Website der Ages werden Fragen rund um den Virus beantwortet. Zudem ist dort eine lange Liste an Meldestellen, an die man sich im Verdachtsfall wenden kann, aufgeführt.

Symptome der Infektionskrankheit sind Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. Der Hauptinfektionsweg ist die Übertragung von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen und Sekrete.

Amazon reagiert

Amazon ist daran gelegen, dubiosen Angebote aus dem Sortiment zu nehmen. Gegenüber der futurezone sagt ein Amazon-Sprecher: "Verkaufspartner sind verantwortlich dafür, ihre eigenen Produktpreise in unserem Store gemäß unserer Richtlinie zur angemessenen Preisgestaltung festzulegen. Diese Richtlinie untersagt unter anderem überzogene Preise, um das Vertrauen unserer Kunden zu schützen. Wir entfernen Angebote, die gegen unsere Richtlinien verstoßen."

Dementsprechend werden derzeit insbesondere Produkte, die mit dem " Coronavirus" werben, genau unter die Lupe genommen. Allerdings bleiben den Händlern auch viele Freiheiten.

Facebook musste inzwischen einschreiten, nachdem über das Social-Media-Netzwerk zahlreiche "Heilprodukte" angeboten wurden. Nach einer neuen Richtlinie sind Werbeanzeigen, die sich auf den Virus beziehen, inzwischen verboten.