Corona: Die besten interaktiven Karten für Österreich

ORF.at

Auf der Website des ORF werden die Quellen vorbildlich, für jede Grafik einzeln, mit Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung angegeben. Mit Stand 11:30 war die Hauptkarte allerdings mit Daten von 8 Uhr gefüttert, während andere Websites hierfür den Stand von 10 Uhr genutzt haben.

Es gibt eine Karte mit Infektionen nach 100.000 Einwohnern, sowie ein Kurvendiagramm. Dieses zeigt den zeitlichen Verlauf der positiv getesteten Fälle und Todesfälle in Österreich. Spannend ist hier auch das Balkendiagramm, das die Anzahl der durchgeführten Tests pro Tag und der positiv getesteten Personen gleichzeitig zeigt. Die letzte Karte zeigt die Quarantäne-Gebiete in Österreich an.

