Corona-Medikament gefunden? Gilead-Wirkstoff zeigt erste Erfolge

Erste valide Ergebnisse Ende April

Der Pharmakonzern rechnet damit, erste Ergebnisse aus der laufenden Phase-3-Studie Ende des Monats bekanntgeben zu können. Die Universitätsklinik in Chicago ist eines von 152 Krankenhäusern, die an der Gileads-Studie mit schwer erkrankten COVID-19-Patienten teilnehmen. Laut der Nachrichtenplattform STAT wurden in Chicago 113 Menschen im Rahmen der Studie behandelt.

Remdesivir ist nur eines von vielen Medikamenten, die aktuell bei der Behandlung von COVID-19-Patienten eingesetzt und getestet wird. Bei ähnlichen Tests sind in Brasilien zuletzt 11 Personen verstorben, nachdem sie mit einem Malariamittel behandelt wurden.

Mittel aus Österreich zeigen ebenso Wirkung

Unterdessen zeigen auch Peptide und Medikamente aus Österreich vielversprechende Erfolge bei der Behandlung von Corona-Patienten. Die Aminosäuren-Verbindung FX06 könnte beispielsweise lebensbedrohliche Lungenkomplikationen bei COVID-19-Patienten mildern. Identifiziert wurde die Substanz vor 20 Jahren an der Wiener Universitäts-Hautklinik (AKH).