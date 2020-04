Hacker leakt über 5.000 Studien zum Coronavirus

Kostenloser Zugriff

Auf Reddit hat der Nutzer Links zu einer Website gepostet, auf all die 5.000 Studien gratis abrufbar sind. Zu finden ist dort eine sortierte Liste, ein Suchfeld für die Studien sowie der dazugehörige Torrent zum Herunterladen.

Ohne einen Grund zu nennen, schreibt der Reddit-Nutzer in einem Update, dass die eigens erstellte Website zwischenzeitlich nicht erreichbar ist. Eine chronologisch sortierte Liste der Papers ist jedoch immer noch verfügbar. Auf die Studien kann über diese Liste zugegriffen werden.

Wissen könnte Menschenleben retten

Der Hacker will mit dieser Aktion nicht nur essentielle Informationen zur Verfügung stellen und darauf hinweisen, dass gerade in Zeiten einer Pandemie, derartiges Wissen nicht nur gegen Bezahlung zugänglich sein sollte. - Er will in einem nächsten Schritt die Publisher auffordern, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Coronavirus kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, wie er gegenüber "Free Think" betont. Denn das könnte Menschenleben retten und helfen, die Pandemie schneller zu überwinden.