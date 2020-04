Filter saugen Viren aus der Luft

Richtige Hygiene für Hände, Masken und Türklinken

Dass wir während der Coronakrise öfter als üblich Hände waschen oder desinfizieren sollten, darauf haben uns Mediziner wiederholt aufmerksam gemacht. Doch es gibt auch andere Flächen, auf die wir zuhause verstärkt achten sollten. „Wichtig ist, sich von dem eigenen Tunnelblick zu verabschieden“, erklärt Gabriele Ettenberger-Bornberg, Expertin für Hygiene, Reinigung und Desinfektion bei OFI. Demnach sei es ratsam, nicht nur die Hände, sondern auch die Türklinken regelmäßig zu reinigen.

Denn sind diese bereits mit den Viren kontaminiert und der Nächste nimmt sie in seiner Hand auf, können sie in die Schleimhaut von Nase, Mund oder Augen gelangen, sodass es zu einer Infektion kommen kann, wie der Wiener Virologe Norbert Nowotny erklärt.

Schutzmaske

Bei den Schutzmasken sollte man darauf achten, dass sie zuhause nicht verwechselt werden und man sie nicht mit schmutzigen Händen angreift. „Klingt banal, ist aber wichtig. Also Hände waschen, Maske runter, wieder Hände waschen“, so Ettenberger-Bornberg. Auf der Maske könnten sich konzentrierte Viren und Bakterien befinden. Generell können diese auf Textilien und anderen Materialien bis zu 3 Tage überleben. Nach dem Tragen sollte man sie daher in der Waschmaschine waschen, bei 80 bis 100 Grad in den Ofen geben, oder bügeln.

Lüften

Auch Lüften ist empfehlenswert. Denn: „Wenn man lüftet, dann ist die Viren-Konzentration verdünnter“, so Ettenberger-Bornberg. Laut Nowotny seien Luft und Boden im Freien per se nicht mit Coronaviren kontaminiert. „Hauptquelle der Infektion ist der Mensch und nicht die Umwelt. Das ist auch der Grund, warum die gegenwärtigen Maßnahmen, etwa Distanz halten oder so wenig direkte Kontakte wie möglich, gut wirken“, sagt er.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer redaktionellen Kooperation zwischen futurezone und ACR.