TU-Forscher zeigen, wo es in Wien zu eng ist

Bezirkslage

Für die Entwicklung der Karte haben die Forscher zwei Faktoren berücksichtigt: Den Anteil der zu engen Gehsteige und den Anteil der über 65-Jährigen in den jeweiligen Bezirken. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Gehsteige speziell in den Außenbezirken oft zu schmal sind. In den Innenbezirken hingegen ist die Bevölkerung älter.

Besonders in den Innenbezirken 3. oder 5. sowie den Außenbezirken 18. oder 22. sei eine Öffnung für Fußgänger nützlich, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. „Unsere Karten sollen einen evidenzbasierenden Überblick liefern und dabei helfen, die richtigen Straßen auszuwählen, die für Fußgänger geöffnet werden sollten“, sagt Aggelos Soteropoulos.

Temporäre Begegnungszonen

Die Wiener Stadtregierung hat bereits reagiert. Noch vor Ostern sind laut Vizebürgermeistern Birgit Hebein von den Grünen vier temporäre Begegnungszonen im 3. Bezirk (Rechte Bahngasse), im 8. Bezirk (Florianigasse von der 2er-Linie bis Skodagasse), im 16. Bezirk (Hasnergasse) sowie im 18. Bezirk (Schopenhauergasse) geplant. Weitere fünf folgen kommende Woche. Auch in Leopoldstadt, Wieden, Margareten, Neubau und Favoriten sind Begegnungszonen geplant. Die Begegnungszonen sollen vorerst bis Anfang Mai gelten. Eine Verlängerung ist je nach Situation aber möglich.