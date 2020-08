Biotechnologie aus Niederösterreich bekämpft Schädlinge umweltfreundlich

Chancen am US-Markt

Auch am US-Markt rechnet sich Reitbauer gute Chancen aus. Dort wird der Maiswurzelbohrer oder "Western Corn Rootworm", wie er in der Landessprache heißt, derzeit mit der in Europa verbotenen Gentechnik bekämpft. "Es gibt ein aufkeimendes Segment von Konsumenten und Firmen, die nach Alternativen suchen", sagt der Lithos-Corn-Protect-Geschäftsführer. Darüberhinaus könne der Schädling gegen die Verwirrmethode keine Resistenzen entwickeln, wie dies nach üblicherweise 3 bis 5 Jahren bei gentechnischen Schutzmitteln der Fall sei: "Denn der Schädling 'fühlt' bei unserer Methode nicht, dass er bekämpft wird."

An einer Zulassung in den USA arbeitet das Unternehmen ebenfalls. Dort würden die Verfahren schneller abgewickelt als in der EU, sagt Reitbauer: "Wir hoffen, dass wir in 2 Jahren auf dem Markt sind."

Notfallzulassung

In Österreich erhielt das Pflanzenschutzmittel des im niederösterreichischen Ennsdorf ansässigen Start-ups eine Notfallzulassung und ist bereits erhältlich. Im nächsten Jahr soll das auch in einigen anderen EU-Ländern, etwa Ungarn und Rumänien, passieren. Die Zeit bis zur EU-weiten Zulassung überbrückt das Unternehmen um weitere Anwendungen für die Technologie zu entwickeln. Dabei arbeitet man europaweit mit Universitäten, Laboren, Behörden und Partnerfirmen zusammen.

"Als kleine Firma können wir das riesige Potenzial alleine nicht heben", sagt Reitbauer. Beim Vertrieb des Pflanzenschutzmittels will man länderspezifisch mit Partnern, darunter auch große Pflanzenschutzfirmen, kooperieren.

Finanziert wird das Unternehmen unter anderem mit Förderungen. Neben Geldern der Förderbank austria wirtschaftsservice (aws) konnte man im vergangenen Jahr auch eine Förderung im Rahmen des "Horizon2020"-Forschungsprogramms der EU an Land ziehen. Auch einen privaten Investor hat das Lithos Corn Protect bereits an Bord.

"Gewaltige Finanzmittel"

Um die Zulassungsverfahren zu durchlaufen, seien "gewaltige Finanzmittel" notwendig, sagt Reitbauer: "Für uns ist das eine große Herausforderung." Er kann sich auch Kritik an der Politik nicht ganz verkneifen: Die EU-Kommission habe einen Green Deal verlautbart und wolle herkömmliche Pflanzenschutzmittel bis 2030 halbieren. Gleichzeitig gebe es kaum Möglichkeiten völlig natürliche und unschädliche Mittel, wie jenes seines Start-ups, in der Zulassung zu beschleunigen. "Die europäische Politik will eine naturnahe Landwirtschaft, aber sie tut zu wenig für Alternativen."

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und aws (austria wirtschaftsservice).