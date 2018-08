Österreichische Agrar-App Farmdok expandiert nach Europa

Am Anfang stand die simple Idee, die Zettelwirtschaft aus dem landwirtschaftlichen Alltag zu verbannen. Zwei Jahre später haben die österreichischen Gründer des Start-ups Farmdok einen weiteren Meilenstein erreicht. Ein hohes sechsstelliges Investment durch die Mauthner Gruppe, Roland Tauchner und Patrick Pöschl ermöglicht die Expansion in andere europäische Länder. In Österreich, Deutschland und der Slowakei wird die App bereits von über 30.000 Nutzern verwendet.

Kostenrechnung und Lagermanagement

"Seit den Anfangstagen ist der Funktionsumfang der App stark gewachsen", erklärt Farmdok-Gründer Andreas Prankl im Gespräch mit der futurezone. Zuerst dokumentierte die App mittels GPS-Ortung des Smartphones oder Tablets nur, in welchem Gebiet welche Aussaat, welches Pflanzenschutzmittel und andere Betriebsmittel ausgebracht wurden. Nun können Landwirte auf Basis der gesammelten Daten auch detaillierte Kosten-Nutzenrechnungen ihres Betriebs durchführen sowie ihre Lagerbestände managen.