Drohnenschwarm ersetzt Traktor im Weingarten

Weinbau ist ein ressourcen-intensives Unterfangen. Wetterkapriolen, die auch mit Schädlingsbefall einher gehen, können die Arbeit vieler Monate bis Jahre auf einen Schlag vernichten. Um Trauben etwa vor Pilzbefall zu schützen, muss nach dem Regen Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. Die Bewirtschaftung der aufgeweichten Böden, die sich oft in unwegsamen, steilen Hanglagen befinden, ist mit dem Traktor oftmals gar nicht oder nur unter gefährlichen Bedingungen möglich.

Drohnenschwarm gegen Pilzbefall

Das steirische Start-up Greenhive will dieses Problem mit Drohnen aus der Luft lösen. "Die Idee ist, mehrere kleine Helfer für den Weingarten zu haben, die autonom aus der Luft die Bewirtschaftung übernehmen", erklärt Gründer Robert Kögl-Rettenbacher, der mit seiner Frau Tamara das Weingut Kögl betreibt. Für ein zehn Hektar großes Gebiet sind drei Drohnen vorgesehen. Diese sollen sich selbstständig in der Luft koordinieren, an der Basisstation nachtanken und ihre Akkus wechseln.

"Ziel ist es, die gefährliche Arbeit mit dem Traktor, die auch den Boden zerstört, durch Drohnen zu ersetzen. Denn hier kommt es immer wieder zu schweren Unfällen und sogar Todesfällen", erklärt Kögl-Rettenbacher im Gespräch mit der futurezone. Auch wenn der Winzer zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über die Drohne hat und eingreifen kann: Eine Ausbildung zum Drohnenpiloten müssen Winzer deshalb nicht machen. "Geübte können bei der Steuerung per Hand zwar geschmeidigere Bewegungen hinbekommen. Um sauber die Geschwindigkeit und Position zu halten und den Schwarm zu koordinieren, muss das aber autonom funktionieren", sagt Kögl-Rettenbacher.