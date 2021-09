Corona-Simulator gewinnt Smart-City-Award

Nominiert in der Kategorie Smart City Projekt des Jahres - powered by schauTV - waren auch ein digitaler Hausaushang und ein smartes Mini-Stromnetz.

Durchsetzen konnte sich in der Smart-City-Kategorie der " Infectious Disease Spreading Simulator " durchsetzen. Dieser Corona-Simulator kann das Ansteckungsrisiko in Gebäuden berechnen und Empfehlungen für wirksame Maßnahmen vorschlagen sowie die Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten.

Es waren Einreichungen gefragt, die einen innovativen Beitrag zum nachhaltigen Zusammenleben in der Stadt leisten. Im Zentrum sollten technische Innovationen stehen, um Städte fortschrittlicher und somit auch effizienter und lebenswerter zu machen.

In der Kategorie Smart City Projekt des Jahres - powered by schauTV - des futurezone Award wurden Unternehmen und Projekte gesucht, die sich mit intelligenten Lösungen für den urbanen Raum beschäftigen.

Er kann etwa in Schulen, Großraumbüros und bei Veranstaltungen eingesetzt werden. Dabei ist es möglich das Verhalten und die Mobilität der einzelnen Mitarbeiter, Schüler beziehungsweise Veranstaltungsbesucher zu berücksichtigen. Grundlage für das Simulationsprogramm sind Crowd-Simulationen, wie sie etwa bei der Entwicklung von Videospielen zum Einsatz kommen.

Entwickelt wurde der Corona-Simulator in Kooperation zwischen dem Samariterbund, dem Austrian Institute Of Technology (AIT) und dem Unternehmensberater PwC.

Außerdem waren in der Kategorie "Smart City Projekt des Jahres powered by schauTV" der digitale Hausaushang in Form eines Touchscreens sowie ein smartes Mini-Stromnetz nominiert.