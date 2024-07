Diese 5 kreativen Solaranlagen können mehr als nur Strom erzeugen

„Wichtig ist, dass auch eine Systemintegration mitgedacht wird. Die Projekte sollen sich auch überlegen, was sie mit dem Strom machen“, erklärt Dvorak. Für die Integration von Energiespeicheranlagen gibt es zusätzliches Fördergeld – „pauschal, je nachdem, wie hoch dessen Speicherkapazität ist.“

Im Zentrum stehen interessante und kreative Ideen für Anlagen, die besondere Bauteile oder Integrationskonzepte enthalten. Etwa der Einsatz von neuartigen Materialien oder der Einbau von Solarmodulen an Orten und bei Objekten, wo man sie bisher noch nicht verwendet hat.

Gebündelte Funktionen

In der Vergangenheit konnten sich Projekte durchsetzen, bei denen die Anlagen mehrere Funktionen bündelten. Im Zentrum stehen durchdachte und intelligente Konzepte, die über eine normale Stromproduktion für den Eigenbedarf hinausgehen. Dvorak nennt als Beispiele Solaranlagen, die in der Landwirtschaft einen Doppelnutzen haben oder die in eine Lärmschutzwand integriert sind. Eine Expertenjury wird schließlich die Projekte auswählen und reihen. Die besten Einreichungen sollen dann als „Leuchtturmprojekte“ andere zum Nachmachen anregen.

Die futurezone stellt deshalb ein paar besonders innovative Solaranlagen aus Österreich und dem Ausland vor, die über eine reine Stromerzeugung hinausgehen.

Sonnenfeld Bruck

In der Solarfarm „Sonnenfeld Bruck“ in Niederösterreich werden parallel Strom und Nutzpflanzen produziert. „Gleichzeitig wird die Biodiversität erhöht, weil die Module durch Beschattung Wasser zurückhalten und das Lebensraum für Tiere schafft“, so Dvorak.

Die PV-Module sind auf Tischen montiert und können nach dem Sonnenverlauf ausgerichtet werden. Außerdem kommen Maschinen wie Traktoren durch die schwenkbaren Module besser zurecht. Die 5 Hektar große Anlage erzeugt eine Strommenge, die insgesamt 400 Haushalte, 400 Wärmepumpen und 400 E-Autos versorgen kann.