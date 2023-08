Wann produziert meine Photovoltaikanlage den meisten Strom?

Wer sich eine Photovoltaikanlage zulegt, hat höchstwahrscheinlich großes Interesse daran, die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Anlage das Maximum an Strom produziert. Manche Faktoren kann man bei der Errichtung einer PV-Anlage nicht beeinflussen, andere schon. Was muss man alles beachten, wenn man den Ertrag des eigenen Kraftwerks optimieren will?

Ausrichtung

Die einfachste Formel für ein optimal ausgerichtetes PV-Modul in Mitteleuropa ist direkt nach Süden (Azimut: 0 Grad), mit einer Neigung von 30 Grad. Bei dieser Montageart werden im Jahresverlauf die optimalsten Einstrahlungswinkel des Sonnenlichts erreicht. Die individuellen Voraussetzungen werden genau diese Ausrichtung aber nicht immer erlauben, weshalb weitere Überlegungen notwendig sind.

In den meisten Fällen werden Solarmodule auf Hausdächern montiert. Deren Neigung und Ausrichtung entscheidet oftmals auch über die Ausrichtung der PV-Anlage. Ist das Dach auch nur halbwegs Richtung Süden ausgerichtet, sind nur geringe Verluste gegenüber einem Südazimut von 0 Grad zu erwarten. Anlagen, die mit 45 Grad Abweichung zum Süden aufgestellt werden, erzielen immer noch 95 Prozent des maximal möglichen Stromertrags.

Neigung

Bei der Neigung der Module gibt es ebenfalls Spielraum. Idealerweise sind PV-Module mindestens um 15 Grad geneigt. "Darunter hat man keinen Selbstreinigungseffekt. Die Module werden durch Regen dann nicht mehr ausreichend gereinigt", sagt Hubert Fechner von der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV). Auf Flachdächern verwendet man also am besten eine Aufständerung. Module auf einem steileren, südlich orientierten Dach bringen den Vorteil, dass die Erträge im Winter bei tiefstehender Sonne besser sind. Im Sommer ist dagegen eine flachere Neigung besser.

Flachdächer und Fassaden

Auf Flachdächern hat man besonders viel Gestaltungsspielraum. Interessant ist, dass eine Ost-West-Ausrichtung auf solchen Dächern besser sein kann, als eine südliche. So kann man nämlich mehr Module am Dach unterbringen, die sich nicht gegenseitig beschatten. Das bringt bis zu 40 Prozent mehr Ertrag. Je mehr die Ausrichtung von Süden abweicht, desto besser sind niedrigere Neigungswinkel. Ost-West-Anlagen benötigen dann nur niedrigere Ständer und sind z. B. nur um 20 statt 30 Grad geneigt.

An Hausfassaden können Solarmodule auch vertikal montiert werden, also mit einer Neigung von 90 Grad. "Wenn die Fassade nach Süden ausgerichtet ist, erhält man so immer noch 70 Prozent des Ertrags gegenüber dem Optimum [30 Grad Neigung, Anm.]", sagt Fechner.

