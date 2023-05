Solarstrom vom Dach: Große Bauträger wollen massiv ausbauen

Photovoltaikanlage am Dach des Gemeindebaus am Schöpfwerk in Wien

Hausdächer bieten viel Platz für Photovoltaikanlagen. Die Flächen zu nutzen, ist nicht immer einfach, aber Bemühungen sind da.

Wenn es darum geht Flächen zu finden, um Solarenergie zu nutzen, bieten sich Hausdächer ziemlich gut an. Sie werden die meiste Zeit direkt von der Sonne angestrahlt und werden von Menschen kaum genutzt - außer es handelt sich um eine Dachterrasse. Um Photovoltaikanlagen darauf zu errichten, muss man keinen zusätzlichen Grund verbauen und Stromanschlüsse sind auch vorhanden. Im dritten Teil unserer Serie über den Photovoltaik-Ausbau in Österreich sehen wir uns an, wie sehr Gebäudedächer momentan und in Zukunft für die Erzeugung von Ökostrom genutzt werden. Szenario mit allen Hausdächern der Welt Wie groß das Potenzial von Dächern zur Solarstromgewinnung ist, dazu gibt es verschiedene Angaben. Laut einer Studie des University College Cork in Irland könnte man insgesamt 27.000 Terawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, wenn man alle Dachflächen der Welt (rund 200.000 Quadratkilometer) mit PV-Anlagen bestücken würde. Mit diesem Wert könnte man den gesamten Energieverbrauch der USA decken (ca. 24.000 TWh), jenen Chinas (ca. 40.000 TWh) aber nicht.

Das globale Potenzial für Photovoltaik auf Gebäudedächern und die regional sehr unterschiedlichen Errichtungskosten © Joshi et al. 2021

40 Prozent des Ausbaus auf Dächern möglich Für Österreich hat Christian Mikovits von der Universität für Bodenkultur Berechnungen angestellt, wonach rund 730 Quadratkilometer Dachflächen vorhanden wären. Wenn diese Fläche mit PV-Modulen bestückt wäre, würde deren Leistung locker ausreichen, um Österreichs Klimaziele (Plus 11 TWh PV-Strom bis 2030) zu erreichen. "Es gibt aber mehrere Einschränkungen", sagt Mikovits zur futurezone. Dachflächen ließen sich meist nicht vollständig nutzen, weil es Aufbauten gebe, etwa Rauchfänge, Fenster oder Lüftungsanlagen. Viele Dächer sind zu steil, ungünstig ausgerichtet (Norden), zu wenig tragfähig oder denkmalgeschützt. Die Stromnetze vieler Häuser könnten PV-Anlagen dazu nur bis zu einer gewissen Dimension verkraften. Abgesehen von den Voraussetzungen am Dach gebe es auch finanzielle Faktoren, Fachkräftemangel und Verfügbarkeitsprobleme. Am Ende bliebe ein wesentlich geringerer Wert übrig. "Bis 2030 sind es nur noch 7 Jahre. Von den 11 Terawattstunden werden wir unserer Ansicht nach auf Dachflächen mit sehr viel Bemühen 40 Prozent erreichen", sagt Mikovits. Das Nutzen von Freiflächen für das Errichten von PV-Anlagen sei daher unbedingt notwendig. Alleinige Hausbesitzer*innen haben es leichter Die Solarenergienutzung sei bei Neubauten am einfachsten umzusetzen. "Wenn man eine PV-Anlage von vornherein einplant, ist es leichter", meint Mikovits. Hausbesitzer*innen seien klar im Vorteil, weil sie Entscheidungen allein treffen können. "Bei Mehrparteienhäusern muss die ganze Eigentümer*innengemeinschaft zustimmen, wenn eine PV-Anlage am Dach errichtet werden soll - und zwar einstimmig." Weigert sich nur eine Person, sei das Projekt gestorben. Große Bauträger hätten es am ehesten in der Hand, PV-Anlagen auf großen Hausdachflächen zu errichten. Hervorragend eignen sich etwa Industriegebäude von größeren Betrieben. "Die Dächer sind oftmals flach, da gibt es keine Schattenseiten und man kann PV-Module optimal auf die Sonne ausrichten. Industriegebäude sind auch besser an das Stromnetz angeschlossen." Das Potenzial großer Flachdächer würden auch Photovoltaikfirmen erkennen, die PV-Anlagen auf eigene Kosten errichten und Betrieben Pacht für die Dachnutzung zahlen.

Das Dach des Wiener Gemeindebaus in der Ameisbachzeile 119 - 123 ist mit vielen PV-Modulen bestückt © Wien Energie