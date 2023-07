Diese Karte zeigt das Photovoltaik-Potenzial fürs eigene Haus

Für Entscheidungsträger*innen in der Politik ist GTIF ebenfalls praktisch. Sie können schnell erkennen, wo neue Windräder viel Energie produzieren würden, ohne dass sie Wohngebiete, Naturschutzgebiete oder Skipisten stören. Sie können aber auch nachsehen, wie hoch Abgas- und Feinstaubwerte in bestimmten Gebieten sind und ob es dort besonders viel Verkehr durch Lkw gibt, den man umleiten könnte.

„Das Tool schafft eine Möglichkeit, am Diskurs teilzunehmen und die Auswirkungen von politischen Entscheidungen zu verstehen“, erklärt Patrick Griffiths , der die Entwicklung des Demonstrators für die ESA leitet, im futurezone-Gespräch. Jede*r kann sich anschauen, ob Maßnahmen zur Senkung der Temperatur in Städten wirklich helfen. Besonders praktisch ist eine Funktion, mit der für jedes Hausdach die potenzielle Energiemenge in Megawattstunden angezeigt wird. Außerdem kann man sich anzeigen lassen, wo es schon Solardächer gibt.

Um das Tool zu entwickeln, traf man sich mit 125 Vertreter*innen aus der Industrie im BMK. Denn auch für sie ist GTIF hilfreich, etwa um gute Standorte für Wind-, Wasser- und Solarkraftanlagen zu finden. Sie können allerdings auch mit eigenen Ideen an der Weiterentwicklung des Tools teilhaben. Außerdem sind viele heimische Firmen an der Entwicklung des Tools beteiligt, darunter Unternehmen wie GeoVille , Ubicube und Bildungseinrichtungen wie das Joanneum und die Uni Innsbruck.

Mithilfe von Bildungseinrichtungen soll die Anwendung noch besser werden. „Es gibt häufig Forschungsprojekte, bei denen etwas potenziell Interessantes entwickelt wird. Wenn das Projekt zu Ende ist, verschwindet das aber. Wir integrieren sie“, sagt Griffiths. Ein Beispiel dafür ist etwa der Alpine Drought Explorer (ADO), der von Eurac Research in Bozen entwickelt wurde und die Wasserknappheit in den Alpen untersucht.

Angelegt ist GTIF als Open-Source-Werkzeug. Jeder soll die Möglichkeit haben, einzelne Anwendungen aus der „Informationsfabrik“ speziell für die eigenen Bedürfnisse zu erstellen. Daten können als Excel-Dokument gespeichert und Infografiken können erstellt werden. „Es muss nicht jeder ein eigenes Programm entwickeln. Wir bauen ein offenes System, das von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern jeder Regierung in Europa und darüber hinaus verwendet werden kann“, sagt Griffiths. Programmierkenntnisse sind dafür nicht nötig. So kann man sich etwa automatisch jedes Jahr die aktuelle Zahl und die Standorte der Windräder in Österreich speichern, um die Veränderungen schnell und übersichtlich vorliegen zu haben.

Karte für ganz Europa geplant

Aktuell stagniert die Entwicklung, im Rahmen einer Aufstockung des ESA-Budgets sollen aber wieder Gelder in Richtung GTIF fließen (mehr dazu hier). Die Freude darüber, dass die ESA den Demonstrator für Österreich entwickelt hat, sei groß, heißt es gegenüber der futurezone aus dem Klimaministerium: „GTIF zeigt auf anschauliche und vor allem sehr leicht anwendbare Weise, welches Potenzial in satellitenbasierten Erdbeobachtungsdaten steckt und wie diese die grüne und digitale Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft unterstützen können. Das Klimaschutzministerium ist bereits in enger Abstimmung mit der ESA, um dieses Tool für Österreich noch weiterzuentwickeln.“

Langfristig soll die Karte für alle Länder in Europa verfügbar werden. Auch die Überlegung, sie in der jeweiligen Landessprache und damit für alle zugänglich anzubieten, gibt es. So sollen im Herbst Verträge mit 3 weiteren ESA-Mitgliedsstaaten zustande kommen. Interessant wären etwa Länder mit einer hohen Bevölkerungsdichte oder jene mit Meereszugang, um neue Anwendungsbereiche aufzubauen, erklärt Griffiths. „Die GTIF-Vision ist es, ein Ökosystem aus Tools zu schaffen, das in vielen Ländern genutzt werden kann“. In 20 Monaten sollen 3 weitere Demonstratoren fertig sein. Über die nächsten ein bis 1,5 Jahre wird GTIF weiterentwickelt und soll dann an die EU-Staaten übergeben werden können.