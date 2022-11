Satelliten für Umweltschutz: Das sind die besten Ideen aus Österreich

Mit dem „ Space4Energy-Hackathon “ demonstrieren das Klimaministerium (BKM), die ESA, der Science Park Graz und das Green Energy Lab neue Möglichkeiten, wie Behörden und Unternehmen die Satellitendaten verwenden können. Dafür lösten die Teilnehmer*innen 4 konkrete Problemstellungen. Die Sieger*innen wurden am Freitag in Graz bekannt gegeben.

© Copernicus Sentinel data (2017), processed by CBK PAN

Aktuell kommen hier u.a. Drohnen zum Einsatz, die bei schlechtem Wetter aber nicht fliegen können. Beetle for Tech hat bereits zuvor Anwendung für das Beobachten von Wäldern entwickelt, etwa um illegale Abholzung feststellen zu können.

Um rasch das Zerstörungsausmaß zu erkennen, hat die Siegerfirma dieser Kategorie, Beetle for Tech aus Tulln, die Anwendung „ Eyestorm “ präsentiert. Damit könnten einzelne Bäume erkannt und ihre Höhe und Masse bestimmt werden. Mit diesen Informationen könnten Forst- und Holzwirtschaftsunternehmen auch bei anhaltenden Unwettern unmittelbar den entstandenen Schaden abschätzen und gezielt mit Aufräumarbeiten beginnen.

In der Kategorie „ Space4Biomass “ suchten die österreichischen Bundesforste eine Möglichkeit, nach Unwettern die Zerstörung durch umgestürzte oder abgebrochene Bäume abzuschätzen, denn viele Gebiete sind nur schwer zugänglich. Zudem muss das Holz nach einem sogenanntem Windwurf schnell gefunden werden: Es kann nur in einem begrenzten Zeitraum weiterverarbeitet werden, bevor es verrottet.

Durchsetzen konnte sich Ubicube aus Wien mit der Anwendung „Ubimonitor“. Sie soll es ermöglichen, das Alter , den Baufortschritt und die Dachform von Gebäuden im ganzen Bundesland zu bestimmen. Die Dachform verrät dabei, ob sich ein Gebäude für Solarpaneele eignet. Ubicube bietet bereits ähnliche Lösungen zu Bauplanung und Hochwasserrisiko-Analysen für die Immobilienbranche an.

Das Land Salzburg suchte in der Kategorie „ Space4SpatialPlanning “ eine Übersicht über strukturelle Entwicklungen, um die Energieraumplanung zu unterstützen. Ziel war es, Ortsentwicklungen erfassen zu können und neue Plätze für Solarpaneele zu identifizieren.

Effiziente Windparks

Energie Steiermark und Rheologic suchten in der Kategorie „Space4Wind“ eine Möglichkeit, die sogenannte „Rauigkeit“ von Flächen zu bestimmen, also ob es sich bei Gebieten z.B. um Wälder, Wiesen, Ödland oder Wohngebiete handelt. Mit diesen Informationen können Modelle über die dortige Windgeschwindigkeit entwickelt werden.

Plant man einen Windpark, kann so der erwartete Energieertrag berechnet werden. Aktuell modelliert man das mit Daten aus veralteten Quellen und wertet sie manuell aus. Schon geringe Abweichung sorgen aber für extreme Fehler in dieser Prognose. Kategorie-Gewinner SURF-EO will Satellitendaten nutzen, um schnell, einfach und österreichweit über ein Programm die Rauigkeit von Gebieten zu bestimmen und somit die Fehlerquote der Modelle zu verringern.