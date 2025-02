DeepSeek bringt Hochleistungs-KI in Geelys E-Autos

In den vergangenen Wochen war das chinesische Unternehmen mit seinem KI-Chatbot DeepSeek in aller Munde. Nun will DeepSeek noch einen Schritt weiter gehen und mit seiner überraschend leistungsstarken KI Chinas E-Autos intelligenter machen. Wie Interesting Engineering berichtet, kooperiert das Unternehmen dazu mit dem chinesischen Autohersteller Geely.

Sprechen mit dem Auto

Bereits im Januar stellte Geely eine spezielle KI für Autos vor: Xingrui AI soll weltweit das erste „KI-Großmodell der Automobilindustrie mit vollem Funktionsumfang“ sein. Das Rollout der neuen Auto-KI ist Teil der Initiative „Smart Geely 2025“, mit der der Einsatz von KI-Technologien in der Fahrzeugindustrie beschleunigt werden soll. Sprechen mit dem Auto, KI-gesteuerte Fahrwerke und intelligente Fahrassistenzsysteme sollen dadurch in China bald alltäglich werden.