E-Auto-Akku hält eine Million Kilometer ohne Leistungsverluste

Tesla verspricht in seiner Garantie für das Model S und X , dass die Batterie nach 240.000 km noch 70 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung hat. Andere Hersteller versprechen zwischen 160.000 und 200.000 km Garantie, bzw. 8 Jahre. Geely erklärt in einer Pressemeldung , ihr Akku würde 50 Jahre halten, wenn man pro Jahr etwa 20.000 Kilometer fährt.

Geely-Tests hätten gezeigt, dass ihre neue Batterie in 17 Minuten und 4 Sekunden von 10 auf 80 Prozent lädt. Die größeren "Long Blade"-Akkus schaffen das durchschnittlich in 26 Minuten. Selbst in kalten Umgebungen mit -30 Grad Celsius , die Batterien normalerweise zu schaffen machen, soll die Kapazität bei über 90 Prozent bleiben, während die von Long-Blade-Akkus auf 78 Prozent sinkt.

Erster Einsatz in neuem SUV

Geely äußert sich nicht dazu, in welchem Fahrzeug die Batterie zum Einsatz kommen wird. Das Branchenmagazin Cnevpost schreibt, dass sie zuerst im elektrischen SUV Galaxy E5 verbaut wird. Der chinesische Autobauer hat mit dem Geometry C bisher nur ein eigenes E-Auto auf dem Markt. In Europa sind die Fahrzeuge nicht verfügbar. Bisher werden die Autos neben China in Südamerika, Afrika und Asien verkauft.

➤ Mehr lesen: Zeekr 007: E-Auto für 27.000 Euro mit über 600km Reichweite

Geelys Premium-Tochtermarke Zeekr hat sich auf Elektroautos spezialisiert und ist vor allem in Russland dominant. Aktuell werden die Fahrzeuge in den Niederlanden, Schweden und Norwegen vertrieben. Weitere Länder, darunter Österreich, sollen noch heuer dazukommen. Ob die Batterie auch hier eingesetzt wird, bleibt offen.