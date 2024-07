Keine Labor-Fantasie mehr: Akku von E-Auto lädt in 5 Minuten

Klingt gut, aber es gab Kritik . So wurde bemängelt, dass „vollladen“ nicht näher definierte wurde – also ob es wirklich von 0 auf 100 Prozent Akkustand ist. Auch die Langlebigkeit des vermeintlichen Wunderakkus wurde angezweifelt. Jetzt, ein Jahr später, hat Nyobolt nachgelegt.

Im Juni 2023 behauptete Nyobolt , einen neuen Schnellladerekord aufgestellt zu haben. „Wir zeigen ein Elektroauto, dass vollständig in weniger als 6 Minuten geladen werden kann – ein neuer Rekord in der automobilen Elektrifizierung“, schrieb das britische Start-up .

Ladeversuch unter Realbedingungen

Dazu wurde das Konzeptfahrzeug auf die Rennstrecke von Bedford gebracht. Das E-Auto wurde dort mit einer Schnellladestation mit dem HPC-Standard (350kW) aufgeladen und nicht mit einer eigenen Ladelösung. So wollte Nyobolt beweisen, dass die Technologie auch außerhalb des Labors funktioniert.

So richtig glatt lief das aber nicht. Wie die BBC berichtet, gelang es nicht den Akku von 0 auf 100 Prozent in weniger als 6 Minuten zu laden. Nyobolt zufolge lag dies an der regulären Schnellladestation und dem Kühlsystem des Konzeptautos, das in der Sommerhitze nicht optimal funktionierte.