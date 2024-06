Erstes SUV von Xiaomi schaut Design bei Ferrari ab

Das Xiaomi-SUV wurde in freier Wildbahn erspäht. Die Proportionen erinnern stark an ein Auto eines italienischen Sportwagenherstellers.

Das erste Elektroauto von Xiaomi ist in China offenbar ein richtiger Verkaufsschlager . Die Auftragsbücher sollen voll sein, die Wartezeit auf den SU7 beträgt mehrere Monate. Nun legt das Unternehmen nach: Ein neues E-Auto von Xiaomi ist in freier Wildbahn erspäht worden.

SUV mit Ferrari-Anleihen

Trotz der Tarnbemühungen lässt sich der grundlegende Look des Fahrzeugs nachvollziehen. Demnach handelt es sich um den ersten elektrischen SUV von Xiaomi, der mit ziemlich ungewöhnlichen Proportionen daherkommt. Die Formgebung erinnert am ehesten an den Ferrari Purosangue.

