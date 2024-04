Video: So produziert Xiaomi sein Elektroauto

Ein Clip gewährt Einblicke in die Hyperfactory. Vieles erinnert dabei an Tesla.

Als Xiaomi angefangen hat, den globalen Markt mit seinen Smartphones zu erobern, bediente sich das Unternehmen in vielerlei Hinsicht der Strategien von Apple. Nun ist Xiaomi ins E-Auto-Geschäft eingestiegen und orientiert sich dabei abermals an einem erfolgreichen US-Unternehmen - richtig geraten: Tesla.

➤ Mehr lesen: Gebrauchter Tesla um 10.400 Euro im Reichweitentest

Hyper statt Giga

Bei Tesla werden die Fabriken als "Gigafactory" bezeichnet, bei Xiaomi heißen sie "Hyperfactory". Bei Tesla heißt die riesige Druckgussmaschine "Gigapress", bei Xiaomi heißt sie "Hypercast".

Nun hat Xiaomi ein Video veröffentlicht, in dem der Produktionsprozess des heiß begehrten Elektroautos SU7 zu sehen ist. Und der Style des Clips erinnert wieder ganz und gar an Videos, in denen Tesla seine Gigafactories in Szene gesetzt hat.

➤ Mehr lesen: Tesla kündigt mysteriöse günstige E-Autos an, Aktie steigt