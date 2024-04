Gebrauchter Tesla um 10.400 Euro im Reichweitentest

Schon vor ein paar Wochen hatten wir an dieser Stelle ein Video der britischen YouTuber Autoalex Cars. Darin zeigen sie einen Tesla Model S, das sie um fast unglaubliche 8.900 Pfund (ca. 10.375 Euro) gekauft haben. Ein Schnäppchen möge man meinen, kostet ein fabriksneuer Model S derzeit hierzulande knapp 100.000 Euro. Bei einem Kilometerstand von 450.981 Meilen (725.784 km) relativiert sich aber der Preis wieder. Dennoch ist es laut den YouTubern der billigste, noch fahrende Tesla der Welt.

In ihrem ersten Video haben sie gezeigt, wie gut das Auto in Schuss ist. Auf die genaue Reichweite sind sie allerdings nicht eingegangenen. Im folgenden Video unterziehen sie das Auto nun einem harten Reichweitentest. Und darin gehen sie wirklich ans Limit. So viel sei vorab verraten: Die Berechnungen des Bordcomputers, wie weit man mit dem Akku kommt, lagen weit daneben...

