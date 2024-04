Extreme Landung: Lufthansa Boeing 747 muss dramatisch durchstarten

Der Jumbojet der deutschen Lufthansa wollte am Flughafen Los Angeles aufsetzen, als er extrem hart auf die Landebahn krachte. Das Flugzeug federte wieder in die Luft und setzte nochmal kurz auf, bevor sich die Cockpit-Crew zum Durchstarten entschied.

"Das war definitiv die härteste Landung , die ich je erlebt habe. Für eine Sekunde dachte ich, es ist vorbei." So kommentiert jemand den Landeversuch auf YouTube, der angeblich in der betroffenen Boeing 747 gesessen hat.

"Die härteste Landung"

"Ich glaube, das ist die härteste Landung, die wir jemals auf Sendung hatten", hört man den Kommentator des Livestreams sagen. Der 13-stündige Flug von Frankfurt in die Metropole an der US-Westküste ging also in die Verlängerung.

15 Minuten nach dem ersten Landeversuch konnte die fast 10 Jahre alte Maschine mit der Kennung D-ABYP dann wie geplant aufsetzen. Warum es auf dem Flug LH456 zu einer derart harten Landung gekommen ist, ist unklar. Nicht selten sorgt eine plötzliche Änderung der Windgeschwindigkeit (Windshear) für solche Vorfälle. Ob das beim konkreten Flug der Fall war, ist aber nicht bekannt.

➤ Mehr lesen: Verrückt: Passagierflieger startet senkrecht, fliegt Extrem-Kurve