Harte Landung: Fahrwerk durchschlägt Flügel einer 737

Gestartet war die Maschine mit der Flugnummer AS1288 in Seattle im US-Bundesstaat Washington . Laut Daten, die auf Flightradar24 abrufbar sind, verliefen Anflug und Landung eigentlich normal. Ein Sturm in der Gegend sorgte allerdings für windige Verhältnisse.

Eine Boeing 737 der US-Fluglinie Alaska Airlines wurde bei einer Landung am John Wayne Airport (SNA) nahe Los Angeles schwer beschädigt. Wie Aufnahmen zeigen, durchschlug das linke Fahrwerk die darüber liegende Tragfläche. Das Triebwerk lag am Boden auf.

➤ Mehr lesen: So oft kommt es zu Beinahe-Kollisionen in der Luftfahrt

Strukturelle Schwäche wahrscheinlich

Sowohl den Daten als auch aus den Bildern zufolge dürfte nicht die Landung allein an dem Schaden verantwortlich sein. Wahrscheinlich ist, dass die Maschine schon zuvor beschädigt war. Die 737-800 ist unter der Kennung N516AS registriert und wurde 2007 an Alaska Airlines ausgeliefert. Seitdem hat sie 52.000 Flugstunden verzeichnet.

Aktuell ist die Boeing nach wie vor am Flughafen SNA geparkt. Ob sie repariert werden kann, ist unklar. Die massiven Schäden an der Tragfläche, dem Fahrwerk und mögliche weitere strukturelle Beschädigungen könnten einen Totalschaden bedeuten.

Kurze Landebahn

Gerade am John Wayne Airport ist ein hartes Aufsetzen essenziell. Die Landebahn 2L/20R ist mit 1.700 Meter eine der kürzesten aller US-Verkehrsflughäfen. Das macht es unbedingt notwendig, schnell aufzusetzen und nur möglichst kurz auszuschweben.

Die ruppigen Landungen sind in den vergangenen Jahren auch Passagier*innen aufgefallen. Auf Quora wurde bereits 2019 die Frage gestellt, wieso Pilot*innen am John Wayne Airport immer so hart aufsetzen.