Emirates Boeing 777 auf Flughafen in Brand geraten

Mehrere Feuerwehrautos rückten anschließend zum Löscheinsatz aus. Videos, die auf sozialen Medien kursieren, zeigen, wie das Flugzeug im Heckbereich gelöscht wird. Ersten Berichten zufolge handelt es sich um ein Triebwerksfeuer. Die Maschine wurde laut einem Bericht von The National evakuiert.

Eine Boeing 777 der Airline Emirates löste am Freitagabend im russischen St. Petersburg einen Feuerwehreinsatz aus. Kurz vor dem Start, während des Pushbacks vom Gate, wurde bei Flug EK176 Rauch festgestellt.

Da die Löscharbeiten am Heck durchgeführt wurden, kann es sich bei dem Triebwerk nur um das Hilfstriebwerk (Auxiliary Power Unit oder APU) handeln. Die Aufgabe dieses Bauteils ist es nicht, für Schub, sondern für elektrische Energie zu sorgen. So können Flugzeugsystem, wie die Klimaanlage, auch bei ausgeschalteten Haupttriebwerken und ohne fixe Stromversorgung am Boden betrieben werden.

Nach den Löscharbeiten hob das Flugzeug mit 6 Stunden Verspätung ab und landete um 11:35 Ortszeit in Dubai. Inwieweit das Flugzeug beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Unter bestimmten Umständen ist es auch möglich, dass eine Maschine völlig ohne funktionierendes Hilfstriebwerk abheben darf.

