Boeing 767 in Frankfurt wegen schwerer Gewitter fast abgestürzt

Am Frankfurter Flughafen wurde eine Katastrophe nur knapp verhindert. Eine Maschine sackte dramatisch ab und wäre beinahe gecrasht.

Am Flughafen Frankfurt ist es am vergangenen Dienstag zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Eine Boeing 767 der südamerikanischen Airline Latam war bei der Landung in eine schwere Gewitterfront geraten und nur knapp einer Katastrophe entgangen.

Kurz vor dem Aufsetzen wurde die Maschine von starken Seitenwinden erfasst, wodurch im Cockpit der Scherwind-Alarm ausgelöst wurde. Die Crew entscheidet sich zum Durchstarten und zieht die Boeing "extrem steil" nach oben, wie Aviation Herald berichtet.