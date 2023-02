Horror-Moment im Flugzeug: Boeing 777 plötzlich im Sturzflug

Der Vorfall des Flugs 1722 von United ereignete sich bereits am 18. Dezember. Durch US-Medienberichte wurde erst jetzt bekannt, wie knapp die Boeing 777 einer Katastrophe entging.

Der Flug ging von Hawaii nach San Francisco. Zuerst schien alles normal zu verlaufen, bis die Maschine kurz nach dem Start für ein paar Sekunden „beunruhigend schnell aufstieg“, sagt Rod Williams zu CNN. Er war mit seiner Familie an Bord des Fluges: „Es fühlte sich an, als würde man in einer Achterbahn sitzen und gerade zum höchsten Punkt hinaufrollen. Alle wussten, dass irgendetwas nicht stimmt.“

Was dann folgte, war ein Horrorerlebnis für die Passagiere. Die Boeing 777 ging plötzlich in einen Sturzflug über. „Einige Leute haben geschrien. Meine Frau und ich haben sich nur an die Sessel gekrallt, unter Kinder saßen zwischen uns. Wir konnten keine Worte fassen in der Situation. Nach dem Zwischenfall habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. In dem Moment haben wir beide auf ein Wunder gehofft. Wir dachten jetzt ist es aus.“

Nur 230 Meter über dem Meer

Wie öffentliche Flugdaten von Flightradar24 zeigten, begann der Sturzflug in einer Höhe von etwa 670 Metern. Er dauerte 8 bis 10 Sekunden. Die Piloten konnten die Maschine abfangen – nur 230 Meter über der Meeresoberfläche. Das klingt zwar viel, ist für eine Passagiermaschine aber knapp. Bei dieser Sinkrate wäre die Boeing 777 in 5 bis 5,2 Sekunden ins Meer abgestürzt.

Laut Air Current wirkten bei dem Vorfall bis zu 2,7G auf die Passagiere in der Maschine. Das ist auch den Piloten nicht gegangen. „Etwa 10 Minuten nach dem Vorfall gab es eine Durchsage. ‚Ok Leute, ihr habt wahrscheinlich ein paar Gs gespürt, aber alles ist in Ordnung. Wir werden sicher ankommen.‘“ Der Rest des Flugs war glücklicherweise ereignislos, bis auf einen etwas stärkeren Seitenwind bei der Landung in San Francisco.