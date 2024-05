Xiaomi-Megafabrik kann alle 76 Sekunden ein E-Auto produzieren

"Die Montage der 4 Türen, der Motorhaube, der Kofferraumabdeckung und der Kotflügel wird von 36 Robotern übernommen", schreibt Xiaomi-CEO Lei Jun in einem Posting auf X. In dem angehängten Video ist zu sehen, wie die Roboter vollständig autonom und automatisiert die genannten Komponenten montieren.

Riesige Druckgussmaschine

Herzstück des Werks ist die riesige Druckgussmaschine 9100T, die Xiaomi als HyperCast oder HyperPress bezeichnet. Dort wird der Unterbau des Fahrzeuges in einem selbstentwickelten Druckgussverfahren hergestellt. Dadurch besteht die hintere Bodengruppe aus einem einzigen Teil und ersetzt dadurch 72 Einzelteile.

Allein durch das Druckgussverfahren bei diesem Teil könne man die Anzahl der Schweißnähte um 840 reduzieren, so Xiaomi. Das reduziere die Komplexität und ermögliche schnellere Produktionsprozesse. Alle 76 Sekunden soll in der Xiaomi-Fabrik in der Nähe von Peking ein Elektroauto vom Band laufen. Theoretisch wären das rund 47 Stück in der Stunde.

