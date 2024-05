E-Autos: Schnellladestationen könnten Häuser heizen

Jeder Ladevorgang erzeugt so viel Hitze wie 3 Backöfen. Damit kann man Wohnungen heizen oder Warmwasser produzieren.

Menschen, die ein E-Auto schon mal an einer Schnellladestation aufgeladen haben, wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass sie ein deutliches Lüftergeräusch von sich geben. Dass Ventilatoren brummen, ist notwendig, um Wärme abzutransportieren, die in den Ladesäulen entsteht. Anstatt diese Wärme einfach in die Luft zu blasen, könnte man sie aber auch sinnvoll verwerten. Genau das wird im Forschungsprojekt NECST versucht. ➤ Mehr lesen: Keine E-Auto-Zukunft ohne Schnellladen 10 Kilowatt Wärmeenergie pro Ladevorgang "Die Wärme entsteht durch die Spannungsumwandlung und die Leistungselektronik in den Schnellladestationen", erklärt Projektleiter Michael Waltenberger vom Grazer Forschungszentrum Virtual Vehicle. "Bei Ladeleistungen zwischen 150 und 300 Kilowatt und Verlusten zwischen 5 und 10 Prozent kommen ungefähr 10 Kilowatt Abwärme heraus. Das ist so viel wie bei 3 Backöfen, die voll aufgedreht sind." Dass man so viel Wärme verschenkt, wirke laut Waltenberger "in der heutigen Zeit fehl am Platz". Dazu komme das Lärmproblem: "Das Lüftergeräusch kann man noch in 20 Meter Entfernung wahrnehmen." Für Menschen in der unmittelbaren Umgebung kann das sehr störend sein. Das Errichten von Schnellladestationen in dicht besiedelten Gebieten wird dadurch problematisch. ➤ Mehr lesen: Ladebordsteine sollen E-Auto-Akkus möglichst unauffällig laden

Über Fußbodenheizungen kann die Wärme von Schnellladestationen kontinuierlich abgegeben werden © Getty Images/U. J. Alexander/istockphoto

Wasserkühlung mit Leitung zum Gebäude Die Lösung, die im Projekt NECST erarbeitet wird, besteht aus einer Wasserkühlung für Schnellladestationen. Das darin erwärmte Wasser wird an nahe Gebäude weitergeleitet. Dort kann es zum Heizen verwendet werden. Das warme Wasser wird bis in den Heizungsraum zu einem Wärmetauscher geleitet. Die Abwärme kann so in eine Fußbodenheizung fließen. Bei jedem Ladevorgang würde etwas Wärme dazukommen. Waltenberger: "Dass das schubweise passiert, ist egal, weil eine Fußbodenheizung wie eine Art Speicher wirkt. Der Boden gibt die Wärme mit der Zeit ab." Eine andere Möglichkeit, die Wärme zu nutzen, ist die Warmwasseraufbereitung. Im Gegensatz zur Heizung benötigt man die das ganze Jahr. "Wenn eine Schnellladestation pro Tag 10 Mal benutzt wird, könnte man 20 Personen mit Warmwasser versorgen", sagt der Experte. Je nach Standort werden die Ladestationen aber auch wesentlich öfter pro Tag benutzt. Auch hier sei der Zeitpunkt der Ladevorgänge und der Einspeisung dank Warmwasserspeichern egal. ➤ Mehr lesen: "Musk hat Angst vor China“: Ungewisse Zukunft für Supercharger Einsparungen und Investitionskosten Wenn man durch diese Art der Warmwasseraufbereitung beispielsweise einen elektrischen Boiler ersetzt, könne man enorme Einsparungen erzielen, meint Waltenberger. Wenn man mit 25 Cent pro Kilowattstunde rechne, käme man auf 3.500 bis 7.000 Euro Stromkostenersparnis und 3,2 bis 7 Tonnen weniger CO2-Emissionen pro Jahr bei durchschnittlichem europäischen Strommix. Die Rechnung sei für Energieversorger interessant, die Zusatzeinnahmen zu eigenen Schnellladestationen generieren könnten, indem sie die gelieferte Wärme mit Gebäudebesitzer*innen abrechnen. Natürlich erfordere es höhere Investitionen, um eine Schnellladestation mit Abwärmenutzung auszustatten. "Zwischen 10.000 und 70.000 Euro sind dafür schon notwendig, auch, weil man viel aufgraben muss", sagt Waltenberger. Klarerweise bedarf es an Abnehmern für die Wärme in der Nähe. "Im Projekt werden bis zu 100 Meter überbrückt. Mit der Distanz steigt aber die technische Herausforderung. Wegen der Wärmeverluste müsste man etwa die Dämmung von Rohrleitungen dick ausführen."