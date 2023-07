Wie Asphalt im Sommer kühlen kann

Hitzeinseln in Städten sind ein Problem. Die Wärme kann aber abgeführt werden, etwa durch Wärmekollektoren in der Straße.

Es ist das erste Projekt dieser Art in Österreich. In der Käthe-Dorsch-Gasse in Wien-Penzing wurde im vergangenen November eine Art umgekehrte Fußbodenheizung verbaut, und zwar 6 Zentimeter tief unter dem Asphalt. Diese soll die Hitze der Straße im Sommer abführen und im Erdboden speichern. Das soll die Umgebung kühlen. Die gespeicherte Wärme kann im Winter wieder für das Heizen der angrenzenden Häuser mit insgesamt 300 Wohnungen verwendet werden.

Die Asphaltwärmekollektoren funktionieren als Ergänzung zu den bereits bestehenden Erdwärmesonden auf dem Areal. 64 Stück wurden bei dem Neubauprojekt rund 150 Meter tief in den Boden gebohrt. Solche Sonden kann man sich als lange Rohre vorstellen, in denen langsam Wasser in den Boden und wieder nach oben gepumpt wird. Die Temperatur im Erdreich beträgt dabei je nach Jahreszeit zwischen 8 und 15 Grad Celsius.

Kühlen und heizen

Im Winter nutzt man das im Vergleich zur Lufttemperatur wärmere Wasser aus den Erdsonden, um dessen Energie an eine angeschlossene Wärmepumpe abzugeben. Das durch die Wärmepumpe aufgeheizte Wasser wird dann wieder mittels Fußbodenheizung im Gebäude verteilt.

Im Sommer wird das kühle Wasser aus den Erdsonden in die Wohnhäuser gepumpt und über die Rohre der Fußbodenheizung verteilt. „Free Cooling“ lautet hier der Fachbegriff, also „freie Kühlung“, die nur geringfügig Energie verbraucht. Durch dieses System kann die Wohnung um bis zu 5 Grad gekühlt werden, ganz ohne Klimaanlage.

Wie verhält sich das Mikroklima?

Bei dem Pilotprojekt in der Käthe-Dorsch-Gasse sollen einige Fragen geklärt werden: Wie stark wirkt sich etwa der Kühleffekt auf die Umgebung aus? Wie können die Erdwärmesonden im Zusammenspiel mit den Wärmekollektoren im Asphalt und Sonnenkollektoren am Dach effizient genutzt werden? Wie hoch ist das Wärmepotenzial des Asphalts?

„Im Mai hat das Monitoring begonnen“, erklärt AIT-Forscherin Edith Haslinger der futurezone. Ende September sollen die Anrainer*innen befragt werden, ob sie einen Unterschied zwischen dem Straßenteil mit Wärmekollektoren und jenem ohne Kollektoren bemerkt haben. Das Austrian Institute of Technologie (AIT) begleitet das Projekt außerdem mit mehreren Temperaturmessungen.