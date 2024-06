Elektroauto-Rennliga wechselt zu Wasserstoff

Die Idee für Extreme E könnte aus einem Videospiel stammen. Mehrere Autos starten gleichzeitig, um auf Offroad-Kursen, in entlegenen Gegenden rund um die Welt, den Sieg zu erringen. Schlamm, Wüste, Strand und alte Bergwerke gehören zu den Austragungsorten.

So werden etwa schon seit der ersten Saison, die 2021 stattgefunden hat, die Autos samt Rennteams zwischen den Destinationen mit der St. Helena transportiert. Das Schiff wurde umgebaut, um besonders energieeffizient zu sein und Low Sulfur Marine Gasoil ( LS-MGO ) zu nutzen. Dieser hat einen Schwefelanteil von weniger als 0,1 Prozent und gilt als sauberer als andere Antriebsöle und Dieselarten für Schiffe.

Dazu wird die Extreme E (electric) in Extreme H (hydrogen) unbenannt. Der Wechsel bedeutet aber nicht, dass sich Elektroantriebe nicht bewährt haben: Wasserstoff passt besser zum Konzept.

Nach Angaben der Rennliga würde man den Mittelsmann ausschalten. Anstatt den grünen Wasserstoff mit einer Brennstoffzelle in Strom umzuwandeln, um dann die Autos zu laden, werden die Autos künftig direkt mit Wasserstoff betankt.

Um die E-Autos an den entlegenen Austragungsorten der Rennen aufzuladen, wurde grün erzeugter Wasserstoff genutzt. Und hier liegt der Grund für den Wechsel.

Der Fahrer sitzt jetzt in der Mitte. Das heißt der Beifahrer, der bisher bei Extreme E dabei war und wie beim Rallyefahren Kursanweisungen gegeben hat, entfällt. Zudem wiegt der Pioneer 25 2,2 Tonnen – gut 305 Kilogramm mehr als Odyssey. Die Fahrer werden sich also erst an das neue Gefährt gewöhnen müssen.

Das deutlich höhere Gewicht kommt wohl daher, dass der Wasserstofftank sehr robust gebaut werden muss. Denn Überschläge und Crashes kamen bisher bei Extreme E immer wieder vor.