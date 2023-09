Schweizer Elektroauto pulverisiert Beschleunigungs-Weltrekord

Der selbstgebaute E-Rennwagen "Mythen" beschleunigte von von 0 auf 100 km/h in nur 0,956 Sekunden - ein Weltrekord.

Mit einem selbstgebauten Elektroauto haben Studierende der Schweizer ETH Zürich und der Hochschule Luzern den bisherigen Beschleunigungs-Weltrekord geknackt. Der Rennwagen mit dem Namen "Mythen" beschleunigte innerhalb von nur 0,956 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das teilten die Universitäten kürzlich in einer Presseaussendung mit.

Leichte Konstruktion aus Aluminium und Carbonfaser

"Die Arbeit am Projekt parallel zum Studium war sehr intensiv", so der für die Motoren verantwortliche Student Yann Bernard. "Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, mit den Kolleginnen und Kollegen immer wieder neue Lösungen zu finden [...]. Und natürlich ist es eine absolut einmalige Erfahrung, an einem Weltrekord beteiligt zu sein".

Mythen wiegt gerade einmal 140 Kilogramm und besteht aus Kohlenstofffaser und Aluminium. Damit das Auto beim schnellen Start nicht abhebt, haben die Studierenden eine Art Staubsauger entwickelt, der das Fahrzeug an den Boden saugt und somit für die nötige Traktion sorgt. An allen 4 Rädern des Rennwagen wurden Elektromotoren angebracht. Diese haben zusammen eine Leistung von 326 PS.

