Rimac Nevera bricht 23 Rekorde an einem Tag

Der kroatische Elektro-Sportwagen kommt in unter 30 Sekunden von 0 auf 400 km/h und wieder zurück auf 0.

Der für Rimac größte Erfolg war ein neuer Rekord für das Beschleunigen von 0 auf 400 km/h und anschließendes Abbremsen bis zum Stillstand. Das gelang in 29,93 Sekunden . Der bisherige Rekord - 31,49 Sekunden, aufgestellt mit einem Koenigsegg Regera - wurde weit unterboten . Die Werte wurden von 2 Unternehmen (Dewesoft und RaceLogic) unabhängig voneinander bestätigt.

"Diese Werte sind nicht von dieser Welt", kommentiert ein Beobachter die neuesten Testfahrten des Rimac Nevera . Der Elektro-Sportwagen des kroatischen Autoherstellers brach auf einer Teststrecke bei Papenburg in Deutschland 23 Leistungsrekorde an einem Tag . Unter anderem wurde dabei gezeigt, dass der Nevera 1,74 Sekunden braucht, um aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen.

Sprint- und langstreckentauglich

Für Rimac ist auch wichtig, zu betonen, dass die Rekorde mit Reifen mit Straßenzulassung auf einem nicht-präparierten Asphalt aufgestellt wurden. "Ich bin besonders stolz darauf, dass dieses Auto nicht nur auf Leistung in gerader Linie ausgelegt ist", sagt Firmengründer Mate Rimac in einer Presseaussendung. "Der Nevera kann von einem Bremsrekord zu einer Fahrt über 300 Meilen (482 Kilometer) mit nur einer Ladung übergehen, von 0 auf 80 Prozent in weniger als 20 Minuten aufladen und die anspruchsvollsten Fahrer*innen der Welt bei Laune halten."

2,2 Millionen Euro

Der Rimac Nevera wird bei Zagreb produziert und ist auf 150 Stück limitiert. Laut Electrek liegt der Stückpreis bei rund 2,2 Millionen Euro.