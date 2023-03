Video zeigt Tesla Semi und Cybertruck im "Drag Race"

Die beiden Tesla-Fahrzeuge sind in puncto Beschleunigung in ihrer Klasse außergewöhnlich.

Im Anschluss an den Tesla Investor Day kam es vergangene Woche zu einem "Drag Race" der besonderen Art. Der Tesla-Truck Semi beschleunigte neben dem E-Pick-up Cybertruck. Beide Fahrzeuge kann man in puncto Beschleunigung als außergewöhnlich bezeichnen. Der Semi-Truck erreicht in 20 Sekunden fasst 100 km/h (60 mph). Der Cybertruck braucht dafür weniger als 3 Sekunden.

Auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen die Wägen, wie sie aus dem Stand beschleunigen, danach aber bald wieder abbremsen: