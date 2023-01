Futuristischer Ram 1500 Pick-up fordert Teslas Cybertruck heraus

Ganz besonders soll auch das Lenkrad sein. Es ist oben und unten abgeflacht und zusammenfaltbar . Fährt das Auto autonom (Stufe 3 ist angedacht), kann das Lenkrad so verstaut werden. Passagiere können per Wischbewegungen die Sonnenblenden oder das gesamte elektrochromatische Dach bedienen und die Lichtdurchlässigkeit einstellen.

Fahrzeug folgt Besitzer*innen

Der Truck soll mit einer Reihe intelligenter Funktionen kommen. Neben einem Sprachassistenten gibt es auch den sogenannten Shadow Mode. Das Fahrzeug kann automatisch den Fahrer*innen folgen, die vor ihm her gehen und hier ebenfalls auf Sprachbefehle reagieren. Laut Stellantis kann das in Situationen nützlich sein, in denen die Fahrer*innen eine kurze Strecke zurücklegen müssen und nicht wieder in den Truck einsteigen möchte, zum Beispiel beim Abholen von Werkzeugen oder Geräten von einer Baustelle. Der Truck folgt in einem "sicheren Abstand" und nutzt Sensoren und Kameratechnik, um Hindernisse zu umfahren, sagt der Autohersteller.

Serienmodell

Bei all den eindrucksvollen Funktionen bleibt abzuwarten, wie viele davon es tatsächlich ins Serienmodell schaffen. Erwartet wird jenes für 2024. Weitere Details wie Preis gibt es derweil also noch nicht.