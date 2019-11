Polizei in Dubai bestellt Cybertrucks

Die Polizei in Dubai will künftig Cybertrucks von Tesla in ihre Flotte aufnehmen. Das geht aus einem Bericht von Arabian Business hervor. Die Zentrale hat ein Bild des Fahrzeugs mit der Beschriftung „2020“ auf Twitter geteilt. Das neue Gefährt soll den Beamten helfen, eine höhere Sicherheit an touristischen Plätzen zu gewährleisten.

Laut Musk wurden generell schon 250.000 "Vorbestellungen" getätigt, wie er auf Twitter verkündet. Dabei gilt es aber zu beachten, dass eine Vorbestellung nur eine Anzahlung von 100 Euro bzw. 100 Dollar erfordert, die bei Storno wieder zurückerstattet werden.