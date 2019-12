Ein Cyberbunker für den Cybertruck

Car-Port mit Solarenergie

Das australische Start-up Iron Matrix hat einen deutlich unscheinbareren Car-Port entwickelt, der mit Solarpaneelen verkleidet ist. Die Firma hat versucht, die Solarpaneele so in die Baustruktur zu integrieren, dass sie Baumaterialien ersetzen können. So soll die Konstruktion leicht und ressourcenschonend werden. Die Firma arbeitet nach einem Baukasten-Prinzip, um potenziell autonom funktionierende und erweiterbare Gebäude bauen zu können.