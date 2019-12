Das sind die verrücktesten Upgrades für den Tesla Cybertruck

Das eigenwillige Design des Tesla Cybertruck hat nicht nur für Aufsehen gesorgt, sondern auch kreative Köpfe inspiriert. Bereit kurz nach der offiziellen Vorstellung fanden sich im Netz zahlreiche Adaptionen und Erweiterungen des elektrischen Pick-up-Trucks. Und obwohl sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so nie in der Realität umgesetzt werden, sind sie zumindest nett anzusehen. Electrek hat einige der besten Mods und Erweiterungen gesammelt.

Dezente Veränderungen

Der Designer Arnold Verghese hat eine Cybertruck-Version mit Doppelbereifung auf der Hinterachse entworfen. Auf Instagram schreibt er, dass ihn das Design des Trucks zuerst auch verstört hat, er sich aber daran gewöhnt.