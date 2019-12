Cybertruck inspiriert Razer zu “CyberBlade”-Gaming-Laptop

Razer-CEO Min-Liang Tan hat via Twitter das Konzept für ein "CyberBlade"-Notebook geteilt. Das Design des silbernen, kantigen Konzeptgeräts ist laut Tan von Teslas kürzlich präsentiertem Cybertruck inspiriert. Der Name setzt sich aus Cybertruck und dem Namen der Gaming-Laptops Razer Blade zusammen. In seinem Tweet bietet er Elon Musk ein Crossover der beiden Firmen an. Passend zum Thema schätzt der Razer-CEO, dass auf dem Laptop auch das Spiel "Cyberpunk" laufen würde, dass 2020 erscheinen soll.