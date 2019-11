Tesla Cybertruck taucht in GTA5, Minecraft und Goldeneye 007 auf

Auch Musk selbst hat den Truck bereits in Verbindung zu James Bond gebracht. So twitterte er im Vorfeld der Präsentation, dass der Pick-up vom Lotus Esprit S1 aus dem James-Bond-Film The Spy Who Loved Me inspiriert sei. Im angesprochenen Film kann sich das Fahrzeug in ein U-Boot verwandeln.

Etwas kantiger geht es in Minecraft zu, wo der Cybertruck ebenfalls Einzug hält: