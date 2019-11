Tesla Cybertruck präsentiert: Günstiger Preis, hohe Reichweite

Die Karosserie sei aus besonders hartem rostfreiem Stahl gefertigt, sagte Musk. Um zu zeigen, wie robust sie ist, schlug Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür ein, ohne eine sichtbare Delle zu hinterlassen. Die Demonstration der Festigkeit der Fenster ging allerdings schief: Das Glas zeigte Risse als von Holzhausen eine Metallkugel dagegen warf.

Die schweren Wagen mit meist offener Ladefläche sind der zentrale Geldbringer für Ford, General Motors und Fiat Chrysler in den USA. Das sei der Markt, den man angehen müsse, wenn man den Übergang zur Elektromobilität schaffen wolle, betonte Musk.

Keine U-Boot-Funktion

Am Donnerstag twitterte Musk, dass der Truck vom Lotus Esprit S1 aus dem James-Bond-Film The Spy Who Loved Me inspiriert sei. Im angesprochenen Film kann sich das Fahrzeug in ein U-Boot verwandeln - ein Feature das dem Cybertruck allerdings fehlt.