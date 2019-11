Tesla Pick-up könnte zu futuristisch sein, befürchten Analysten

Futuristisches E-Auto

Das legt die Vermutung nahe, dass es ein äußerst futuristisches Elektroauto handeln wird, was die Analysten an den Börsen eher skeptisch stimmt, obwohl Pick-ups die beliebte Fahrzeugkategorie in den USA darstellen. Von Jänner bis Oktober 2019 war jeder fünfte Neuwagen in den USA ein Pick-up. Die Analysten stellen sich dennoch die Frage, ob ein derart futuristisches Design auch bei der Zielgruppe ankommt.

"Wir gehen davon aus, dass der Fokus darauf liegt, wie gut das tatsächliche Design bei den Käufern von Pick-ups ankommt", sagte etwa Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank. Es bestehe die Gefahr, dass das Tesla-Design zu futuristisch ausfällt und daher bei den traditionellen Pick-up-Kunden nicht ankommt. Dann wäre der Tesla-Pick-up ein Nischenprodukt ohne hohe Verkaufszahlen.