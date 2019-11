Tesla enthüllt Cybertruck am 21. November

Er ist lange erwartet und heiß ersehnt: Teslas erster „ Cybertruck“, wie Elon Musk ihn nennt. Und er soll futuristisch aussehen, so wie „etwas, das direkt aus Blade Runner stammen könnte“, wie der CEO sagt. Am 21. November wird der Pick-up-Truck nun in der Nähe des SpaceX-Werkes in Los Angeles präsentiert. Das gab Musk per Tweet bekannt. „The Verge“ spricht davon, dass der Truck im Designstudio von Tesla hergezeigt werden soll.