So könnte Teslas futuristischer Pick-up-Truck aussehen

Im November soll der lang erwartete Pick-up-Truck von Tesla vorgestellt werden. Nachdem Elon Musk bereits im März mit einem kryptischen Teaser-Bild an die Öffentlichkeit ging, ließen es sich viele Tesla-Fans nicht nehmen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Vor einigen Tagen meldete sich Musk erneut zu Wort und teilte mit, dass der Cybertruck nicht annähernd so aussehe wie all das, was er im Internet bisher gesehen habe. "Er liegt näher an einem gepanzerten Truppentransporter aus der Zukunft", schrieb er in einem Tweet.

Futuristisches Design

Diese Aussagen nahm sich nun der Designer Stephen Mason zu Herzen, der zudem zu dem einzigen offiziellen Teaser-Bild zurückkehrte und auf Basis dessen ein komplett neues Rendering erstellte. Er interpretierte den von Tesla gezeigten Ausschnitt als Schnauze des geplanten Trucks.