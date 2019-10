Musk: Tesla Pick-up-Truck wird aussehen wie Truppentransporter

Nicht Jedermanns Sache

Nun meldet sich Elon Musk via Twitter zu Wort, um der Welt mitzuteilen: "Cybertruck schaut nicht annähernd so aus, wie das, was ich im Internet gesehen habe. Er liegt näher an einem gepanzerten Truppentransporter aus der Zukunft." Der Original-Ausdruck dafür lautet "armored personnel carrier" (APC).

Wie Electrek berichtet, erscheint nun eine frühere Aussage von Musk in einem anderen Licht, wonach das Design des Tesla Pick-up-Trucks "nicht jedermanns Sache" ("not being for everyone") sein wird. Ein gepanzerter Cyberpunk-Truppentransporter klingt tatsächlich nicht nach einem Modell, das ein Massenpublikum ansprechen könnte.