Display tot, Auto lädt nicht: Probleme mit älteren Teslas

Bei einigen älteren Tesla-Modellen, die über vier Jahre lang im Einsatz standen, kommt es teilweise zu gröberen Problemen. Das große Mittelkonsolen-Display wird plötzlich schwarz und ist nicht mehr bedienbar, die Klimaanlage fällt aus und auch das Aufladen des Akkus funktioniert nicht mehr. In Online-Foren wird das Thema von Fahrern und Werkstätten-Technikern heiß diskutiert, berichtet Business Insider. Die Ursache scheint dabei klar. Schuld soll ein überlastetes Speichermodul sein.

eMMC-Modul überlastet

Wie die beiden Tesla-Hacker Rich Benoit und Phil Sadow in einem YouTube-Video schildern, ist das Problem in einem Bordcomputer angesiedelt, der in Tesla Model S und Model X hinter dem Handschuhfach untergebracht ist. Auf der MCU1 genannten Platine sind die Steuerungsfunktionen des Mittelkonsolen-Displays untergebracht. Beim Bedienen des Displays erzeugt der Bordcomputer ständig Log-Daten, die auf einem eMMC-Flash-Modul gespeichert werden.

Die Log-Daten-Aufzeichnung ist jedoch laut den Experten dermaßen exzessiv, dass die Kapazität des eMMC-Moduls überstiegen wird. Das Bauteil ist eigentlich auf eine begrenzte Anzahl an Schreibvorgängen ausgelegt. Wenn das Mittelkonsolen-Display oft genutzt wird - etwa weil der Tesla-Fahrer viele Kilometer zurücklegt oder sich einfach konstant mit den Fahrzeugfunktionen spielt - kann das eMMC-Modul irgendwann den Geist aufgeben - was sich dann an den genannten Ausfällen zeigt.