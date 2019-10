Design-Projekt für "Model Zero" liefert Hinweise auf Tesla Pick-up

Der Pick-up-Truck von Tesla wird voraussichtlich im November vorgestellt und hat bisher vor allem wegen seines Designs von sich reden gemacht. Tesla-Chef Elon Musk hatte getwittert, das Design sei "nicht für jeden". Bisher wurde nur ein Bild von der Front des Fahrzeugs veröffentlicht, das wenig zeigt und Nährboden für Spekulationen bietet.

Nun hat das Magazin Electrek weitere Projekte des Pick-up Chefdesigners Sahm Jafari gefunden. Tesla hatte ihn nach seinem Abschluss am Art Center College of Design engagiert. Auf Jafaris Website stellt der Designer alte Konzepte vor, die er während seiner Zeit an der Universität produziert hatte. Ein Eintrag vom November 2017 fällt dabei besonders ins Auge: Ein Konzept-Rendering für ein "Tesla Model Zero".