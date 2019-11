VW präsentiert futuristisches E-Auto ID. Space Vizzion

VW will bei den verwendeten Materialien auch mit Nachhaltigkeit punkten. So kommt als Bezug etwa “AppleSkin” zum Einsatz, ein Kunstleder mit einem Anteil von Reststoffen aus der Apfelsaftproduktion. Verzichtet wird auf Chrom, stattdessen handelt es sich bei den Oberflächen um Lack in Chromoptik.

Ausblick

Mit dem Konzeptauto ID. Space Vizzion gibt VW einen Ausblick auf seine kommenden Elektroautos. Eine erste Serienversion soll laut Volkswagen Ende 2021 vorgestellt werden. Mit einem Marktstart kann also 2022 gerechnet werden. VW will die Modelle in Nordamerika, Europa und China verkaufen.