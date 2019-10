VW stellt Golf 8 mit ID.3-inspiriertem Interieur vor

Volkswagen bereitet mit dem neuen Golf 8 den Übergang in eine klimaschonendere Mobilität vor. Mit dem neuen Hoffnungsträger, der am Donnerstagabend bei einer Weltpremiere in Wolfsburg vor rund 700 Journalisten vorgestellt wurde, startet der deutsche Autobauer eine Hybridoffensive.

Der neue Golf kommt erstmals in mehreren Versionen auf den Markt, die einen Verbrenner mit einem Elektroantrieb kombinieren - vom Mildhybrid mit 48-Volt-Technik bis hin zu Plug-in-Hybrid, der an der Steckdose aufgeladen werden kann. Insgesamt sind es fünf Hybrid-Varianten in denen der neue Golf 8 angeboten werden soll. Hintergrund sind die ab nächstes Jahr europaweit geltenden schärferen Klimavorgaben.